Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız." dedi.Dönmez, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletin her sözünün kendileri için çok kıymetli ve dikkate değer olduğunu belirtti.Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Dönmez, "Farklı odaklardan da anlamsız itirazlar duyuyoruz. Bu itiraz ve oldu-bittilerle bizi Akdeniz'de oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz'de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz." diye konuştu.Sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'un Akdeniz'de yılmadan çalıştığını aktaran Dönmez, şunları söyledi:"Sadece ülkemizin değil, Kıbrıs Türklerinin de hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da açıkça belirttiği gibi Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız. Yine bu kapsamda Libya ile bir anlaşma yaptık. Böylece bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlamış olacağız. Türkiye olarak ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kendi hakkımızdan vazgeçeceğiz. Bu amaçla Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz matkabı aralıksız döndürüyor. Akdeniz'i adeta delik deşik ediyor. Hedefimiz belli, yılmayacağız ve varsa, mutlaka bulacağız."TürkAkım 8 Ocak'ta açılıyorTANAP'ı tamamlayıp Avrupa'ya bağladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:"TANAP'ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Türkiye'nin ve bu milletin gücüne, potansiyeline küçümseyerek bakmışlardı. Biz TANAP'ı rekorlar kırarak tamamladık. Lakin yapımı devam ediyor. Biz de Avrupa'ya gaz vermek için onları bekliyoruz. TANAP'tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız. TürkAkım ve TANAP, milletimizin sorunsuz şekilde doğal gaz kullanmasını sağlarken, Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamada da anahtar bir rol alacağız."Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yaptıklarını, 2020'ye daha güçlü girdiklerini anlatarak, 2019'da elektriğin yüzde 62'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini bildirdi.Her bir puanlık yerli üretimin 100 milyon dolar daha paranın yurt içinde kalmasını sağlamak anlamına geldiğini ifade eden Dönmez, "Geçtiğimiz yıl yerlilik üretimimiz yüzde 50 idi, bu sene 12 puan arttırdık. Bundan sonra daha da arttırarak yerlilik payı katkısını daha da arttırmış olacağız. Hatta mayısta yüzde 75'ler seviyesine gelmişti. Ancak bu oranlarla asla yetinmeyeceğiz. Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir diyerek 2020'ye daha güçlü gireceğiz." değerlendirmelerinde bulundu."2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak"Elektriğini yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir alternatif tarife sunmaya hazırlandıklarını vurgulayan Dönmez, "Böylece, 'ben elektriğimi tamamen yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak istiyorum' diyen birey ve şirketler elektriğini yenilenebilir kaynaklardan kullanabilecek. İnşallah bu tarifemizi de 2020'de başlatacağız. 2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yerli otomobili tanıttığını anımsatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yerli otomobil, tasarımı, teknik özellikleri ve marka değeriyle gururumuz olacak. Milletimizin kabiliyetini tüm dünyaya gösterecek. Yıllar önce Devrim arabaları yapıldığında 'Batı kafasıyla araba yaptık ama doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk.' diyerek projeyi bitirmişlerdi. Şimdi ise bu hikayede yeni bir sayfa açıyoruz. Bu kez yerli otomobilimizi Türk aklıyla, Türk mühendisliğiyle ve milletin desteğiyle yaptık. Ama yine benzin koymadık. Çünkü aracımız tamamen elektrikli. Çalışmalarımızla yerli otomobilin elektriğini de yerli üretmiş olacağız. Hedefimiz, amacımız budur. Bu hedefe de ulaşacağımızdan eminiz. Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor.""Kanal İstanbul 'u yapıp milletimizin hizmetine açacağız"Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkanların bundan önceki Türkiye projelerine de karşı çıktığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:"Kanal İstanbul, dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan İstanbul Boğazı'nı korumak ve yeni nesillere miras bırakmak için ortaya çıktı. Projenin amaçlarından birisi de bu tarihi şehri, kültürel ve doğal mirası korumak, bu mirasa sahip çıkmaktır. İstanbul Boğazı'ndan son 10 yılda 89 bini petrol ve ürünleri gibi tehlikeli madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713'ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda her an Allah muhafaza bir kaza olabilir."Dönmez, İstanbul Boğazı'nda daha önce meydana gelen kazalardan örnek vererek, "Biz bu kazaları engellemek ve riski ortadan tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu nedenlerle Kanal İstanbul'u yapıp milletimizin hizmetine açacağız. Kanal İstanbul, boğazı koruma çabasıdır. Tarihe ve geleceğe sahip çıkma azmidir. Biz boğazımızın düğümlenmesine asla izin veremeyiz." diye konuştu.Toplantı, Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından basına kapalı sürdü.