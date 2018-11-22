22 Kasım 2018, 15:20
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih Gemimiz Önümüzdeki Birkaç Ay İçerisinde İlk...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih Gemimiz Önümüzdeki Birkaç Ay İçerisinde İlk...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak" -"Bu yıl içerisinde kuzey ve güney sınır bölgelerimizde 35 yıl aradan sonra petrol arama çalışmalarına yeniden başladık" -"İkinci...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak"
-"Bu yıl içerisinde kuzey ve güney sınır bölgelerimizde 35 yıl aradan sonra petrol arama çalışmalarına yeniden başladık"
-"İkinci sondaj gemimizin alımı için çalışmalara başladık"
-"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz"
-"Son 16 yılda petrol arama ve üretme faaliyetlerine yaklaşık 10 milyar dolar para harcadık. Bunun yüzde 50'si Türkiye petrollerimizden, yüzde 50'si ise firmalarımızın katkıları ile oldu"
-"Yapılan yatırımlar karşılığında 20 milyar doların üzerinde ithalatı da önlemiş olduk"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak" dedi.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:20