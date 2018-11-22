Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih Gemimiz Önümüzdeki Birkaç Ay İçerisinde İlk...

22 Kasım 2018 Perşembe 15:20



22 Kasım 2018 Perşembe 15:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak"-"Bu yıl içerisinde kuzey ve güney sınır bölgelerimizde 35 yıl aradan sonra petrol arama çalışmalarına yeniden başladık"-"İkinci sondaj gemimizin alımı için çalışmalara başladık"-"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz"-"Son 16 yılda petrol arama ve üretme faaliyetlerine yaklaşık 10 milyar dolar para harcadık. Bunun yüzde 50'si Türkiye petrollerimizden, yüzde 50'si ise firmalarımızın katkıları ile oldu"-"Yapılan yatırımlar karşılığında 20 milyar doların üzerinde ithalatı da önlemiş olduk"ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz'de göreve başlayacak" dedi.