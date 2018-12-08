Bakan Açıkladı! Türkiye İçin Kritik Öneme Sahip İkinci Sondaj Gemisi Bugün Yola Çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (DOSİDER) 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin Ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz sıkıntısıyla karşılaşmayacağını vurguladı.

İLKİ EKİM AYINDA YOLA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan 'Fatih' geçtiğimiz Ekim ayında Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlamak için yola çıkmıştı. Fatih Alanya-1 kuyusu ile göreve başlamıştı.