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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha değinmek istiyorum.

17.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:21Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha değinmek istiyorum. 2018'de hatırlarsınız Son Kaynak Tedarik Tarifesini açıkladığımızda piyasaya bunu tedirginlikle karşıladı. Ancak bunun sanayicilerimizin faydasına olacağını o günlerde anlattık. Çünkü piyasa verimliliğini ilk sunduğumuz kesimimiz sanayicilerimiz. Eğer mekanizmalarımızdan biri fayda sağlıyorsa önceliğimiz sanayicilerimizdir. Tarifede kalmak yerine piyasadan elektrik alan sanayicilerimiz, geçen yıl toplamda 400- 450 milyon lira daha az ödedi." - İSTANBUL

Fatih Dönmez, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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