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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizdeki çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

09.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir 'in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizdeki çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Elektrik üretiminin çok ötesinde bir teknolojik dönüşüm ve know-how transferi projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'de devreye girecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Dönmez, Akkuyu, Ankara, İzmir, Güncel
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