Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
25.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:12
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Dönmez, Politika