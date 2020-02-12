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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği hizmetleri hakkındaki 3 tebliği yürürlükten kaldırdı.

12.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:12Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 tebliği yürürlükten kaldırdı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği hizmetleri hakkındaki 3 tebliği yürürlükten kaldırdı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ", "Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ" ve "Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ" bugünden geçerli olarak yürürlükten kaldırıldı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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