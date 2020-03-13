Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ödül töreni ertelendi
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, pazartesi günü yapılması planlanan 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
13.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:16
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, pazartesi günü yapılması planlanan ' Türkiye 'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak, farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Mart ayında düzenlediğimiz ve bu yıl 16 Mart'ta Zorlu PSM'de düzenlenecek olan, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'miz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Program için yeni bir tarih belirlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
Kaynak: DHA
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