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Enerji verimliliği üzerine çalışmalar yoğunlaşıyor

Geleceğe dayalı enerji verimliliği üzerine çalışmalar sıklaşıyor.

15.08.2019 13:15 Enerji verimliliği üzerine çalışmalar yoğunlaşıyor
Geleceğe dayalı enerji verimliliği üzerine çalışmalar sıklaşıyor. Ekonominin geleceğinin enerjide atılacak doğru adımlarla bağlantılı odluğu düşünülüyor.

6 yıldır Türkiye pazarında yer alan ve ısı pay ölçer ve kalorimetre alanında faaliyet gösteren Qundis Türkiye'nin Ülke Müdürü Emrah Erken, enerji verimliliği konusunda değindi. Erken, "Doğal kaynakları daha verimli kullanmak, enerji verimliliği ana argümanlarımız arasında. Şirket modellememizin temel değeri, araştırma ve geliştirme üzerine kurulu. İnovatif bir yol haritası ile geleceğe dayalı enerji verimliliği üzerine çalışıyoruz. Avrupa'da ve Türkiye'de Pazar lideri olmamızın temel nedeni, geleceğe yatırım yaparak, daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için enerji verimliliğine odaklanmak. Bizim için Türkiye stratejik bir ülke. Yeni ürün gamlarımız ile pazarda takip edilmek, aslında son kullanıcının ya da tedarikçisi olduğumuz konut sektörünün bu konudaki hassasiyetini gösteriyor. Ekonominin geleceğe yansımasının aktörlerinden biri, enerjiyi nasıl kullandığımız, dolayısıyla ısı pay ölçer ya da kalorimetre gibi cihazların evlerimizde ne derece yer aldığı ile doğrudan bağlantılı" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Emrah, Ekonomi

Kaynak: İHA

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