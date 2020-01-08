Enerji Zirvesi, sektör dijitalleşmeye odaklandı

25 Aralık Çarşamba günü Sabancı Center'da gerçekleşen konferansta, enerji sektöründe dijital inovasyon ve dönüşümü ve bu alandaki güncel teknolojileri konuşuldu.

Konferansa katılan kurumlar; Enerjide İnovasyon, Dijitalleşme, Büyük Veri, Analitik, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, EKS Güvenliği konularındaki deneyimlerinden bahsettiler. Enerji sektöründen birçok firmanın katılım sağladığı etkinlik, geleceğe yön veren rehber bir platform niteliğinde Türkiye'de sektörün geleceğine dair bir çerçeve çizdi.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, "Sektörün dijitalleşmeyi yolda yapılabilecek bir süreç olarak görmemesi ve dijitalleşme sürecinde daha çok analiz ve daha çok tasarım ihtiyacının olduğunun belirtilmesi enerji sektöründe dijitalleşmeyi hızlandıracak ve inovasyon sürecine ciddi katkıda bulunacak bir etken. Planlama konusunda genel olarak yeterince zaman ayrılmadığı karar vericilerce gözlemleniyor ve yeterince planlama yapılmamasının dijitalleşme süreçlerinde istenen verimi sağlayamadığı belirtiliyor." Çizmecioğulları ekliyor: "Artık nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle enerji sektöründeki BT departmanlarının IT-OT entegrasyonunu tamamlayıp şirketlerinin finansal modellerini desteklemeleri ve müşteri deneyimini dönüştürmeleri çok kritik önemde."

IDC Türkiye Araştırma Müdürü Dr. Ramazan Yavuz, enerji şirketlerinin operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri aşağıya çekmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve zorlu bir sektörde rekabet avantajı kazanmak amacıyla önümüzdeki dönemde analitik, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi inovasyonu hızlandıran teknolojilere odaklandıklarını belirtti. "Enerji sektörünün her noktasında dijitalleşme ile yaratılabilecek çok değer var." Ramazan Yavuz sözlerine şöyle devam ediyor: "Perakende tarafında akıllı uygulamaların ve yapay zekanın müşteri deneyimi için kullanılması, varlık yönetimi tarafında kestirimci bakımla maliyet avantajı yaratma; saha ekiplerini daha iyi yönlendirme ve yönetme; kayıp kaçağı dijitalleşme ile azaltma gibi birçok noktada değer yaratmak ve bu inovasyon süreciyle rekabette ayakta kalmanın yollarını bulmak çok kritik hale geldi."

2019 Enerji Sektörü Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu

Etkinliğin sonunda gerçekleşen ve bu yıl ilki düzenlenen IDC Türkiye Enerji Teknoloji Ödülleri töreni çerçevesinde, dereceye giren proje sahiplerine ödülleri takdim edildi. 22 proje dereceye girerek ödül kazandı.