Enerjide 2018 Böyle Geçti (2)

Kaynak: AA

Türkiye ve dünyada yılın ikinci yarısında enerji sektörü yoğun gelişmelere sahne oldu.Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR'ın 6,3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği STAR Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı uluslararası bir törenle İzmir Aliağa'da açıldı.Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye'nin petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak.Cari açığın azaltılmasına yılda 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak rafineri, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.Star Rafinerisi ayrıca Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi" alan proje olma özelliğini taşıyor.TürkAkım'ın deniz geçişi tamamlandıRus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin deniz geçişini sağlayan iki hattın inşaatı tamamlandı.İstanbul'da 19 Kasım'da düzenlenen TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.Rusya'nın Karadeniz'deki Anapa kıyısından Türkiye'nin Kıyıköy sahiline kadar uzanan ve her biri 930 kilometre uzunluğundaki iki hattın inşaatının bitirilmesiyle tarihi projede en önemli aşama tamamlanmış oldu.Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi olması konusunda hayati öneme sahip TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Hattın Türkiye bölümünün 2019 sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.Projenin ikinci hattıyla ise Avrupa'ya doğal gaz gönderilmesi öngörülüyor. Söz konusu hattın Avrupa güzergahına ulaştırılması konusunda Bulgaristan ve Yunanistan rotaları ağırlık kazanıyor.OPEC üretimde kesinti kararı aldıBu dönemde küresel petrol piyasalarının öncelikli gündem konusu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerin kesinti kararı oldu.Petrol fiyatlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan OPEC ve üretici ülkeler, 7 Aralık'ta Viyana'da yapılan 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısının ardından 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere petrol üretiminde günlük toplam 1,2 milyon varil kesintiye gideceklerini açıkladı.Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, "OPEC, petrol üretimini günlük 800 bin varil kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1,2 milyon varil kesinti kararı alınmış oldu." ifadesini kullandı.Mazrui, bazı üye ülkelerin özel durumlarından dolayı üretim kesintisinden muaf olacağını ifade ederken, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günlük 500 bin varil, Rusya'nın da 228 bin varil azaltacağını kaydetti. Bu kararın ardından Brent petrolün varil fiyatı 63,77 dolara kadar yükseldi.OPEC'in 2019'un ilk 6 aylık dönemini kapsayacak kesinti kararına ilişkin nisan ayında yeniden bir toplantı yapması bekleniyor.Enerjide 2018'in ikinci yarısında öne çıkan diğer bazı gelişmeler ise şöyle:4 TemmuzAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası İcra Kurulu, TANAP'ın Avrupa geçişini oluşturacak Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesi için 500 milyon avroluk finansman paketini onaylandı.9 TemmuzEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Fatih Dönmez getirildi.Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu.Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ, Elektrik Üretim AŞ bünyesine alındı.10 TemmuzCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi.22 TemmuzTürkAkım'ın Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi çalışmalarına başlandı.23 TemmuzEnerji ve Tabii Kaynaklar bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.26 TemmuzSilivri ve Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama tesislerindeki kapasite artışları için Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Çin Endüstri ve Ticaret Bankası arasında imzalanan mutabakat zaptı ile 15 yıl vadeli 1,2 milyar dolarlık kredi sağlandı.31 TemmuzAvrupa Komisyonunun enerji projelerini destekleyen CEF Energy programı tarafından TANAP'a 5 milyon avro hibe sağlandı.BOTAŞ, elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5, konut abonelerinin kullandığı doğal gazın fiyatına ise yüzde 9 zam yaptı.3 AğustosBulgaristan ile Türkiye arasında çift yönlü doğal gaz akışı sağlayacak Lozenets-Nedyalsko Doğal Gaz Boru Hattı açıldı.8 AğustosTürkAkım'ın ikinci hattında 435 kilometreye ulaşıldı.26 AğustosTürkAkım projesi kapsamında derin sularda boru döşeme işlerini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı.30 AğustosTürkAkım projesinin yüzde 80'lik kısmının tamamlandığı açıklandı.3 EylülAvrupa Birliği, Çin'den ithal edilen güneş panellerine uyguladığı ticari kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.6 EylülViyana merkezli uluslararası petrol ve doğal gaz şirketi OMV'nin Samsun'daki elektrik üretim santrali Bilgin Enerji'ye devredildi.10 EylülTürkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yüklenicileri arasına Concern Titan-2 AŞ adlı yeni bir şirket daha katıldı.Dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli treni Almanya'da hizmete girdi.26 EylülEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulması için çalışmalara başlandığını bildirdi.27 EylülTürkiye'nin rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 130 bin 770 megavatsaat ile tüm zamanların rekoru kırıldı.29 EylülEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş ve rüzgar enerjilerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirlenen bölgeleri açıkladı.1 EkimRus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'de faaliyet gösteren Bosphorus Gaz Corporation AŞ'deki yüzde 71'lik hissesini sattı.4 EkimRüzgar enerjisinde Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla için her biri 250'şer megavat olmak üzere toplam 1000 megavatlık YEKA ihalesi düzenleneceği bildirildi.6 EkimAkkuyu NGS, kapılarını ilk kez vatandaşlara açtı.19 EkimSOCAR Türkiye tarafından inşa edilen İzmir'in Aliağa ilçesindeki STAR Rafinerisi hizmete girdi.25 EkimPetrol arama alanında hizmet veren ABD merkezli Schlumberger şirketi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında Akdeniz'de gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları kapsamında 15 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.26 EkimTürkAkım projesinin deniz bölümü inşaatının yüzde 95'i tamamlandı.30 EkimTürkiye'nin Akdeniz'deki ilk petrol sondajını gerçekleştirecek Fatih sondaj gemisi Antalya'dan yola çıktı.5 KasımABD yönetimi, İran'ın enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan yeni yaptırım paketini başlattı.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıkladı.19 KasımTürkAkım projesinin deniz bölümü tamamlandı.23 KasımEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arayacak ikinci sondaj gemisinin aralık ayında geleceğini ve Karadeniz'de çalışmalara başlayacağını bildirdi.26 KasımEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de sığ deniz sondajına başlandığını duyurdu.28 KasımRönesans Holding, Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde 1,2 milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kuracağını açıkladı.29 KasımEPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği başkanlığına seçildi.30 KasımBulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, TürkAkım'ın ikinci hattının Bulgaristan üzerinden geçeceğine ilişkin Rus Enerji şirketi Gazprom'dan resmi bir açıklama geldiğini bildirdi.3 AralıkKatar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, 1 Ocak 2019 itibarıyla Katar'ın OPEC'ten çekileceğini duyurdu.6 AralıkOPEC 175. Olağan Toplantısı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.7 AralıkViyana'da 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere petrol üretiminde günlük toplam 1,2 milyon varil kesintiye gidileceği bildirildi.8 AralıkEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisinin bugün itibarıyla yola çıktığını ve ocak ayı sonunda Akdeniz'e varmış olacağını açıkladı.13 AralıkBOTAŞ doğal gazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı gaza yüzde 4 indirim yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında enerji sektöründe hayata geçirilecek 19 maddeyi açıkladı.14 AralıkTürkiye Atom Enerjisi Kurumunca, Akkuyu Nükleer AŞ'ye, santralin ikinci ünitesinin inşası için sınırlı çalışma izni verildi.(Bitti)