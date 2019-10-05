Haberler » Ekonomi » Haber

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), bazı illerdeki taşınmazları enerji nakil hattı yapımı amacıyla acele kamulaştıracak.

05.10.2019 09:46Enerjide acele kamulaştırma kararı
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), bazı illerdeki taşınmazları enerji nakil hattı yapımı amacıyla acele kamulaştıracak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TEDAŞ'a ait "Zonguldak TM II-Gelik DM ENH", "Koramanlar KÖK-Basat KÖK ENH", "Bakacakkadı DM-Karamanemirler DM ENH", "Dedeoğlu KÖK-Yeşilyurt KÖK ENH", "Uluköy KÖK-Darsu KÖK ENH", "Çakıllı KÖK-Örenyeri KÖK ENH", "Osmaniye DM-Ayaş Sanayi DM ENH" ve "Himmetoğlu DM-Karaman Emirler ENH" enerji nakil hatlarının güzergahlarına denk gelen taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik Dağıtım, Bakacakkadı, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:26 "İyi Tarım Uygulaması" kabak üretimini yüzde 50 artırdı
14:26 Sıfır araç alacaklara müjde
14:22 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
14:21 400 yıllık içme suyu dünyaya açıldı
14:16 Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı
14:16 TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak
14:00 Türk tekstil firmaları ABD'de ürünlerini tanıttı