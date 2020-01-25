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Enerjide acele kamulaştırma kararı

İspir İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Erzurum sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

25.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:08Enerjide acele kamulaştırma kararı
İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İspir İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Erzurum sınırları içerisinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Erzurum, İspir, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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