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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Çorum'da gerçekleştirilecek Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

12.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:20Enerjide acele kamulaştırma kararları
'da gerçekleştirilecek Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çorum'da Mecitözü İlçe Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Öte yandan, ilçede kurulacak doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında Sarıdede Mahallesi sınırlarında bulunan bir taşınmazın tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı, Çorum, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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