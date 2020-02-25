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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

25.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:38Enerjide acele kamulaştırma kararları
'nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Pamukova Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bazı taşınmazlar, Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bazı taşınmazlar ve Düzce Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için de Siirt'in Şirvan ilçesindeki bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Öte yandan, "154 kV Kurşunlu-Şabanözü OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamındaki güzergahlara isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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