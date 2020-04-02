Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

02.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:56
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Türkiye 'nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çivril İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Denizli 'nin Baklan ve Çivril ilçeleri, Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Manisa'nın Gördes ve Demirci ilçeleri, Mut İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Karaman ve Mersin illeri ve Yenikent Pig-Aksaray Ayrımı Doğal Gaz Loop Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla da Aksaray'ın Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar ile söz konusu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Ayrıca, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV (Hacılar TM-Kesikköprü TM) Brş.N.-Atakale RES Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Enerjide acele kamulaştırma kararları - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:00: PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.16 artışla başladı, dolar 6.65 lirada - Ekonomi 10:00: Bakan Pekcan'dan "Kovid-19 tanı kiti" ithalatına ilişkin açıklama Açıklaması - Ekonomi 09:58: 5 ülkeden tarım ve gıda ürünlerine ihracat yasağı - Ekonomi 09:49: Balığa talep azaldı - Ekonomi 09:47: 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak - Ekonomi 09:29: Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek - Ekonomi 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber 18:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı - Ekonomi 18:06: Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi - Ekonomi 17:02: Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi - Ekonomi