Enerjide Arz Güvenliğine Tuz Gölü Katkısı

Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesinin arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün imzalayacağımız anlaşmayla tesisimizin hem depolama hem de sisteme gaz verme kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Genişletme projemiz tamamlandığında, 48 yeni kuyu açarak tesisimizin depolama kapasitesini toplamda yaklaşık 5,4 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesini günlük 80 milyon metreküpe çıkaracağız." dedi.Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi imza töreninde konuştu.Milli Enerji ve Maden Politikası'nın üç ana sac ayağından birinin enerjide arz güvenliği olduğunu vurgulayan Dönmez, Türkiye'yi enerjide merkez ülke konumuna getirmek için TANAP, TürkAkım gibi uluslararası projelerin yanı sıra LNG, hidrokarbon arama ve depolama çalışmalarının da hızla sürdüğünü anlattı.Bakan Dönmez, tesiste yıllık gaz ihtiyacının yüzde 20'sini depolayabilecek altyapının hedeflendiğini dile getirerek, "Doğal gaz arz güvenliğimiz açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projemizin 1,2 milyar metreküp çalışma gazı kapasiteli ilk yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa zamanda bu rakama ulaşacağız. Projemizin depolama kapasitesi 600 milyon metreküp, sisteme gaz verme kapasitesi günlük 20 milyon metreküp düzeyinde. 2019 Yılı Yatırım Programı'nda BOTAŞ için tahsis edilen kaynaktan en büyük pay Tuz Gölü için kullanılacak." diye konuştu.Türkiye'nin doğal gaz depolama tesislerine yaptığı yatırımlarla Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:"Türkiye yapımı planlanan doğal gaz depolama projeleri sayısında İtalya, İngiltere, Romanya ve Polonya'nın ardından beşinci, toplam kapasite açısından İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.Bugün imzalayacağımız anlaşmayla tesisimizin hem depolama hem de sisteme gaz verme kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Genişletme projemiz tamamlandığında, 48 yeni kuyu açarak tesisimizin depolama kapasitesini toplamda yaklaşık 5,4 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesini günlük 80 milyon metreküpe çıkaracağız.Böylece vatandaşlarımıza her şart altında kesintisiz ve kısıntısız doğal gaz vermeye devam edeceğiz. Bu açıdan bakıldığında projemizi ve bugün imzalayacağımız anlaşmamızı bir sürdürülebilirlik hamlesi olarak değerlendiriyoruz.Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşların dahil olduğu projemiz, Türkiye ekonomisine duyulan güveni tekrar göstermesi açısından da büyük önem arz ediyor.Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi 1,2 milyar dolarlık bütçesiyle ülkemizin ne kadar sağlam bir ekonomik altyapıya sahip ve yatırım yapılabilir olduğunu gösteriyor."Bakan Dönmez, dünyanın siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuştuğu bir ortamda Türkiye'nin büyük projelerini bir bir hayata geçirdiğini belirterek, "Türkiye'nin içinden geçtiği bu dönemin suni ve zorlama olduğunu çok kısa bir sürede gördük. Ağustosta yaşadığımız kur atağının daha yıl bitmeden önüne geçilmesi ve beraberinde genel ekonomik görünümde ortaya konan iyileşmeler, aslında Türk ekonomisinin gücünü de test etmiş oldu. Son 16 yılda dinamik ve her türlü sınamalar karşısında daha da güçlenen bir ekonominin temellerini attık." ifadelerini kullandı."Flamingoların sayısı 4'e katlandı"Dönmez, söz konusu projede Tuz Gölü'ndeki bitki ve hayvan varlığının da desteklendiğini belirterek, şöyle konuştu:"Tesisin yer altındaki depolarını açmak için boru hattıyla bölgeye su taşındı. Suyu derinlerdeki tuz tabakasını eritme işleminde kullanıldıktan sonra tuz oranını Tuz Gölü ile aynı seviyeye getirerek göle bırakıyoruz. Böylece göldeki su seviyenin yükselmesiyle ekolojik dengenin korunmasına ve gölde yaşayan flamingo, suna, bataklık kırlangıcı gibi su kuşlarının konaklama ve kuluçka alanlarının oluşturulmasına katkı sağlıyoruz.Projenin çevreci yönünü göstermesi açısından bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Göldeki canlı hayatının geliştirilmesiyle projeden önce bölgede yaşayan flamingo sayısı 3 bin iken, bu rakam bugün 4'e katlanarak 12 bini aştı. Hem projelerimiz hayata geçiyor hem de doğal hayatı destekliyoruz.""Ekonomik saldırılar engel değil"Dönmez, ekonomik saldırılar ve hiçbir reel alt yapısı olmayan kur oyunlarıyla Türkiye'ye zarar vermek istendiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin ekonomiden enerjiye, tarımdan turizme her alanda gücüne güç katarak yoluna devam ettiğini vurguladı.Bakan Dönmez, şunları kaydetti:"Herkes emin olsun ki, Türkiye 21. yüzyılın gerisinde kalmayacak. Bölgesinde güçlü, tarihine yakışır bir ülke konumuna yükselecek.Biz, büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olacak bir Türkiye olacak. Yerli teknolojilerle dünyaya meydan okuyacak bir Türkiye olacak. Dünya çapında projelerle adından daha fazla söz ettirecek bir Türkiye olacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi Genişletme Projemizin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, BOTAŞ'a, yüklenici firmalarımız China Camc Engineering ve IC İçtaş ortaklığına, projeye finansal olarak destek olan bankalara, projede emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.""Tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 55'i güneşten"İmza töreninde konuşan BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan da Tuz Gölü'ndeki tesisin enerjide arz güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.Özcan, bugün imza altına alınan projeyle, Türkiye'nin tuz sahalarında dünyadaki en büyük gaz depolama tesisine sahip olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"İnşallah 2023 sonunda 5,4 milyar metreküplük depolama hacmi ve 80 milyonluk gaz üretim kapasitesiyle arz güvenliğine büyük katkı sağlanmış olacak. Eş zamanlı yaptığımız Marmara Yeraltı Depolama ve LNG yatırımlarıyla 2023'e kadar 11 milyar metreküp depolama hacmi ve 155 milyon geri üretim kapasitesine sahip olacağız. Toplam tüketimimizin yüzde 20'sini aşkın değerde depolama hacmine erişmiş olacağız. Böylece, AB'nin depolama kriterlerinin üzerinde bir değere ulaşmış olacağız."Söz konusu depolama projeleriyle aynı zamanda AB'nin de enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlanacağını belirten Özcan, "Sosyal ve çevresel yönleri itibarıyla projenin bölgemize ve ülkemize yapacağı katkılar olacak. Bu sene ihalesini de gerçekleştirdik. Burada tesisimizin elektrik ihtiyacının yüzde 55'ini güneş enerjisinden elde edeceğiz. Bu yönüyle de çevreci bir proje olacak. İlave yatırımlarla tesisin tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamış olacağız. Yaklaşık 3 milyon kilovatsaat enerji ihtiyacından söz ediyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi'nin alt yüklenicileri olan IC İçtaş ve China Camc Engineering ile BOTAŞ arasında imza töreni gerçekleşti.