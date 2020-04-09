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"Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.

09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:41
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Albayrak, paylaşımında Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerinin fotoğraflarına yer verdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Albayrak, Twitter, Güncel
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