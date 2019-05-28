"Enerjide Dönüşüm ve Değişim" ICCI'da ele alınıyor

Enerji piyasasında dönüşüm, dijitalleşme ve değişim konularına odaklanacak olan ve bu yıl 25. kez düzenlenen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 28 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Açılış konuşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın ve Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın tarafından yapılan 25. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın ilk gününe yaşanan global dönüşüm, enerji sektöründeki son regülasyonlar ve finansman konusu damgasını vurdu.

"Kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı yüzde 48'e ulaştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'nin kurulu gücü içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının yüzde 48'e ulaştığına dikkat çekerek "2018 yılında Türkiye, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini 2017'ye göre yüzde 31 oranında artırdı ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi geride bıraktı. Bu yıl mayıs ayı itibarıyla ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimin payı yüzde 60'ın üzerine çıktı" açıklamasını yaptı. Belirlenen yol haritası doğrultusunda yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ve kaynakların çeşitlendirilmesinin yanı sıra enerji verimliliğinin teşvik edilmesi gibi birçok aksiyonun alındığını belirten Tancan, YEKA rüzgar enerjisi yarışmalarının 2019'da da hız kesmeden devam ettiğini, 4 ayrı bölge için toplam 1.000 MW'lık YEKA 2 Rüzgar Enerjisi yarışmalarının bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesini planladıklarını kaydetti.

Elitaş: Türkiye'nin konumunu etkin kullanarak ülkemizi enerji koridoru yapmak istiyoruz

ICCI 2019'un açılışına katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da "Türkiye'nin konumunu etkin kullanarak ülkemizi bir enerji terminali ve koridoru haline getirmeyi arzulamaktayız" dedi. 2040 yılına kadar küresel enerji talebinin yüzde 40 artmasının beklendiğini ve dünyada bugün 6 ülkenin toplam petrolün yarısını, 3 ülkenin de doğalgazın yarısını ürettiği bir ortamın mevcut olduğunu vurgulayan Mustafa Elitaş, sözlerine "Ülkelerin ekonomik ve politik istikrarları doğrudan enerji arz güvenliği ile bağlantılı. 2040 yılına kadar dünya genelinde tüm kapasitenin yüzde 62'sinin yenilenebilir enerji olması bekleniyor" şeklinde devam etti.

"Enerji üretiminde ibre yenilenebilir enerjiye dönüyor"

Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın ise, son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların artmasının sektördeki en önemli konu olduğunu söyleyerek "Geçen 5-6 yılı karşılaştaracak olursak; 2013 yılında enerji üretiminde yüzde 48 doğalgaz, yüzde 30 kömür, yüzde 16 hidro kullanılırken bu rakamların 2018 yılında değiştiğini görüyoruz. 2018'de doğalgazın payı yüzde 30'lara iniyor. 2018'de kömürün payı yüzde 37, hidronun yüzde 20, rüzgarın yüzde 6,6, güneşin yüzde 2,6 ve jeotermalin ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti" diyerek geleceğe yönelik projeksiyonlarda yenilenebilir enerjinin ağırlığının artacağını kaydetti.

"10,9 milyar dolarlık yatırımla 30,2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlayabiliriz"

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın da "Sürdürülebilirlilik bugün artık her devletin, kurumun, şirketin ve bireyin yaşamına dokunan bir kavram. Enerji ise sürdürülebilir dünyanın mihenk taşlarından biri. Devletimiz enerji verimliliği anlamında önemli adımlar atan örnek ülkelerden biri. Ulusal Enerji Verimliliği Planı sayesinde 2033 yılına kadar kümülatif olarak 10,9 milyar dolarlık yatırımla 30,2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Enerji Sermayesi Girişim Fonu şirketleri hayatta tutacak"

Kalsın, ayrıca finansman konusuna da değinerek "Bu sorun hızlı büyüyen ve özel sektör tarafından çok ciddi yatırımların yapıldığı enerji sektöründe daha yoğun hissediliyor. Devletimiz burada da devreye girdi. Şirketlerin üretime devam etmesi, yatırımların heba olmaması için enerji sermayesi girişim fonunun hayata geçirilmesi kararı alındı. Bu fon sayesinde finansman sorunu yaşayan şirketler hayatlarını sürdürmeye ve üretmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

ICCI'da 3 gün boyunca sektör konuşulacak

3 gün sürecek olan ICCI 2019'un zengin oturum içeriği, son yıllarda etkisi giderek artan teknolojik gelişmeler, dijitalleşme yönelimi ve değişen iş yapış biçimleri doğrultusunda şekillendirildi. 15.000'e yakın katılımcı ve ziyaretçinin beklendiği ICCI 2019, sektörün yakın ve orta vadede hangi yöne evrileceğini gözler önüne serecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Emre Alkin, girişimci Alphan Manas ve Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy'u konuşmacı olarak ağırlayacak olan ICCI 2019, enerji sektörünün geçmişine, bugününe ve geleceğine ayrı ayrı ışık tutacak.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile enerji tarihine yolculuk

Tarih alanında Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise,ICCI'ın ilk günü katılımcıları, Türkiye'de ve bölgede enerjinin tarihi hakkında aydınlatıcı bir yolculuğa çıkaracak. Prof. Dr. Ortaylı, enerjide mevcut gelişmeleri ve gelecek beklentilerini daha iyi okumayı sağlayacak özel ICCI sunumunda enerjinin dünya genelindeki seyrini aydınlatacak.

"Sektör büyük değişimlere gebe, dönüşüm kaçınılmaz"

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de enerji piyasasını etkisi altına alan değişim ve dönüşüm rüzgarları giderek güçleniyor. Özel sektörün son 15 yıllık süreçte özelleştirmeler dahil olmak üzere yaptığı üretim ve yatırım dağıtımlarının 95 milyar doları bulduğunu söyleyen PennWell Turkiye Genel Müdürü Feraye Gürel, önümüzdeki 10 yılda yapılması gereken yatırım tutarının ise ilgili bakanlıklarca 110 milyar dolar olarak ifade edildiğini hatırlattı. Gürel, "Bu yatırımların büyük bir kısmının değişim, dönüşüm ve teknoloji odaklı olmasını bekliyoruz. Halihazırda enerji sektöründe büyük verinin ve yapay zeka uygulamalarının kullanımı giderek artıyor. Dijtialleşme ve son teknolojik gelişmeler, üretimden iletime tüm bir değer zincirinin daha çok verimliik odaklı olacak şekilde yeniden yapılanması sonucunu doğuruyor. Enerji sektörünün çok büyük değişimlere gebe olduğunu görüyoruz. Biz sektörün bu dönüşümüne 25 yıldır tanıklık ediyoruz. Çeyrek asırlık tarihçemizden güç alarak ve Türkiye enerji değer zincirindeki tüm paydaşları bir araya getiren en köklü buluşma platformu olarak bundan sonraki süreçte de bu dönüşümün yatırımcılarını ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler