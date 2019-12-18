"Enerjide gelişen teknolojiye ayak uyduramayan geride kalıyor"

- Limak Enerji CEO'su Birol Ergüven, enerji sektörünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilere adapte olamayan şirketlerin zamanla geride kaldığına dikkat çekti.

Girişimcilik Hızlandırma Programı Limak Enerji'nin enerji sektörüne yönelik yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla başlattığı Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nın Demo Günü 10 girişimin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Demo Günü'nde konuşan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, "Program boyunca girişimcilerin iş modellerini geliştirebilmeleri ve başarıyla hayata geçirebilmeleri için gerek duydukları destekleri sağladık. Kurum içi girişimcilik, kurum dışı girişimcilik kadar önemli. Bu sebeple, girişimlerimizi Limak Enerji yöneticilerimizle eşleştirerek, tüm ekosistem oyuncuları arasında bir sinerji yaratmaya çalıştık" dedi.

Etkinlikte, Teknoloji Transfer Danışmanı Doğan Taşkent'in moderatörlüğünde Dünya Enerji Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Sanlı, Limak Enerji CEO'su Birol Ergüven, 500 Startup Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu ve Reengen CEO'su Şahin Çağlayan'ın katılımıyla "Büyük Şirket – Startup İş Birliklerinde Başarı Hikayeleri için Roller" Paneli de gerçekleştirildi.

Ergüven, enerji sektörünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilere adapte olamayan ve bunlara öncülük edemeyen şirketlerin zamanla bu yarışın gerisinde kaldığını belirterek, "Bu program ile yeni bir fikri veya girişim arzusu olan insanlara bir ortam yaratmak istedik. Ülkemiz, şirketimiz ve girişimciler açısından olumlu sonuçlar aldığımıza inanıyorum" dedi.

Mentors Network Turkey kurucusu Mehmet Onarcan'ın program çıktılarını özetlediği sunum sonrasında programda desteklenen girişimler; Blink, Bren, Deveci, Dream, Hexatech, HVS Enerji, Mavi Alp, Karayel, Demircioğlu ve Solarify program süresince geliştirdikleri projelerini katılımcılara aktardı:

Enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engelleyen ve merkezle haberleşerek hattın sağlıklı işlemesini sağlayan cihaz.

Esnek hibrit enerji üreteçleriyle bataryasız endüstriyel IoT ve kablosuz sensör teknolojisi sunmaktadır.

Akıllı şehir uygulamaları için de kullanılabilen dikey eksenli rüzgar türbini.

Derin öğrenme ile enerji talep tahmin, analiz ve yönetim sistemi tasarımı ve geliştirilmesi.

Fiziksel sistemleri tek bir modüler donanım ile dijitalleştirmeyi sağlayan, farklı haberleşme protokolleri ile veri alıp aktarabilen, farklı sistemler arasında uyumu sağlayan dağıtık mimarili donanım çözümü.

Yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere farklı malzemeler ile interkonnektör tasarım ve üretimi.

IPv6 tabanlı, düşük güçlü ve maliyetli cihazlarda çalışabilecek yüksek kararlılıklı kablosuz ağ protokol yığını yazılımı ve beraberinde kullanılabilecek IoT cihazlar.

Akış hızlandırıcılı küçük ölçekli akıllı rüzgar türbini.

Güneş enerjisi panellerinde verimliliği artırmak için yazın panelleri soğutan kışın karları temizleyen hibrit sistem.

Güneş enerjisi santrallerinde daha çok verim için yapay zeka kullanan performans analiz platformu.

- İstanbul