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Enerjide kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman ve Adana'daki sahalar kamulaştırılacak.

07.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:42 Enerjide kamulaştırma kararı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman ve Adana'daki sahalar kamulaştırılacak.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Adıyaman ilindeki petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Bozhuyük-13 lokasyonu enerji nakil hattı için gerekli olan 2 parseldeki 4 bin 927 metrekarelik ve 7 bin 784 metrekarelik iki saha ile Adana ilindeki Dedepınar-1 lokasyonu enerji nakil hattı için gerekli olan parseldeki 16 bin 767 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Adıyaman, Adana, Ekonomi

Kaynak: AA

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