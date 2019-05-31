Enerjimiz bayrama yeter

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı'nın huzur içerisinde geçirilmesi için Aras Elektik tedbirlerini artırdı.Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Ramazan Ayı boyunca uygulanan ek tedbirlerin bayramda da devam etmesi yönünde karar aldıklarını söyledi.Vatandaşların Ramazan Bayramı boyunca herhangi bir enerji sorunu yaşamaması için Aras Elektrik tedbirlerini artırdı. Oluşabilecek muhtemel arızalara seri bir şekilde müdahale edilmesi için saha elamanlarının sayısı artırıldı.Müşterilerinin herhangi bir enerji aksaması yaşamaması için bayram öncesi ekip ve teçhizat planlaması yapan Aras Elektrik, sahadaki personel sayısını 800'e çıkardı. Daha etkin tespit ve daha hızlı çözüm için Çözüm Merkezi (444 7 850) ve Uzaktan izleme ve kontrol merkezi (SCADA) personeli de sahadaki ekiplere teknik destek verecek.Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, alınan tedbirlerin aslında Ramazan Bayramı'ndan önce Ramazan Ayı için uygulamaya konulduğunu söyledi. Milli ve manevi günlerde Aras Elektriğin her zaman ek tedbirler aldığını ifade eden Akbaş, " İstedik ki müşterilerimiz Ramazan Ayında enerji kesintisi ile karşılaşmasın. Bayramda da aynı tedbirler devam edecek. Ramazan Ayı boyunca hep tetikte olduk, bayramda da bu hassasiyet devam edecek. Biz Aras Elektrik olarak özel günlerin hepsinde şirket olarak ek tedbirler alırız. Yılbaşı milli ve dini bayramlar, referandumlar gibi ülkemizi toplumsal etkileyen bütün çalışmalarda ek tedbirler alarak kesintisiz enerji sağlıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM