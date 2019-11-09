Enerjinin geleceğini şekillendiren teknolojiler

Siemens ve mayıs ayında Siemens ailesine katılan KACO new energy GmbH, 12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na katıldı. Organizasyonda Siemens-KACO, enerji verimliliğine yönelik ürün ve çözümleriyle ön plana çıktı.

12. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Bu yıl 12'nci kez düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük karma enerji etkinliği olma özelliği taşıyan kongre ve fuar dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Siemens bu yılki fuarda, geçtiğimiz mayıs ayında satın alımını gerçekleştirdiği Almanya'nın Neckarsulm merkezli birçok ülkede faaliyet gösteren, enerji sektörünün lider güç elektroniği üreticilerinden KACO new energy GmbH ile yer aldı.

Kongreye katılan Siemens Dağıtım Sistemleri Ülke İş Birimi Yöneticisi Sinan Bubik, sundukları sektörel çözümlerle ilgili bilgi paylaştı. Siemens ve KACO'nun dağıtık enerji sistemlerindeki uzmanlıklarını birleştirerek daha güçlü konuma geldiklerini ifade eden Bubik, "Siemens olarak enerjinin geleceğini şekillendirmek için çalışıyoruz. Ürün hattımız, konutlar, ticari binalar ve büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri için tasarlanan inverterleri kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Sinan Bubik, sözlerine şöyle devam etti:

"Siemens geliştirdiği çözümlerle, bugün ve gelecekteki yatırımların karşılığının alınacağını taahhüt ediyor. Enerji performans sözleşmesi, belirtilen süreler içerisinde enerji verimliliği uygulamasının çıktısı olan enerji tasarrufu ile yapılan yatırımın hızlıca geri ödeyeceğini garanti ederken en üst seviyede enerji verimliliği sağlanmasına yardımcı oluyor. Yenilikçi ve uçtan uca çözümlerle birlikte binalarda ve endüstride birçok farklı alanda enerji tasarrufu sağlanarak maliyetleri düşürmek mümkün oluyor. Siemens Enerji Verimliliği Ekibi, işletmelerin tüketim kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz ederek tüm potansiyel enerji tasarrufu projelerinin sağlayacağı faydayı ortaya koyuyor. Enerji depolama çözümleriyle de önemli proseslerde hem kesintisiz enerji hem de primer frekans kontrolü, black-start ve anlık güç gereksinimi karşılanması sağlıyor. Bununla birlikte E-Charge İstasyonu çözümleri sayesinde de karbon salınımının azalmasına destek veriyor."