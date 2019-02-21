Enerjisa Enerji 2018'de Hedeflerini Aştı

2018'de Enerjisa Enerji'nin Baz Alınan Net Karı, %40 artışla 730 milyona çıkarken, temettü önerisi bir önceki yıla göre önemli bir reel büyüme sağlayarak, hisse başına 40 kuruş olarak belirlendi.

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji, 31.12.2018 tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı. Elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye'nin lider enerji şirketi Enerjisa Enerji, 2018 yıl sonunda 3.845 milyon TL konsolide faaliyet geliri yaratarak, gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırdı. Böylelikle, Şirket 2018 için belirlemiş olduğu 3,0 -3,3 milyar TL Faaliyet Gelirleri hedefini büyük ölçüde aştı. Enerjisa Enerji'nin baz alınan net karı 730 milyon TL'ye yükseldi.

2018 yılında Türkiye'nin TL bazında en büyük özel sektör halka arzı gerçekleşti

Enerjisa Enerji 8 Şubat 2018 tarihi itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Hisselerinin %20'si halka açıldı ve talep toplama sürecinde yüksek yatırımcı ilgisi görerek toplamda 4,8 kat talep alındı. Sabancı Holding ve E.ON'un eşit ortak hisse satışı yoluyla gerçekleşen Enerjisa Enerji'nin halka arzı, Türkiye'nin TL bazında en büyük özel sektör halka arzı olarak tarihe geçmenin yanı sıra, elektrik dağıtım ve perakende sektöründe de özel sektör için bir ilk oldu. Bu anlamda, Enerjisa Enerji, Türkiye ekonomisine değer yaratırken, bir yandan da enerji sektörünün kurumsallaşması bakımından da çok değerli bir adım attı.

Etkin risk yönetim politikaları geliştiriyoruz

Enerjisa Enerji CFO'su Sascha Bibert, "Enerjisa Enerji olarak, uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı elde edebilmek için, makroekonomik trendleri ve regülasyon değişimlerini her dönem yakından takip ederek, etkin risk yönetim politikaları geliştiriyoruz. Bu sayede, Şubat 2018'de gerçekleşen halka arzımızı takiben, başarılı finansal ve operasyonel performansın devamını sağlayarak 2018 yılında hedeflerimizi aştık ve hissedarlarımız için reel bir büyüme yarattık. Bu başarıda en büyük katkı kuşkusuz çalışanlarımızındır. " dedi.

2018 yılında da büyümemize devam ederek tüm paydaşlarımıza değer yarattık

2018'de, dağıtım şebekesinin kalitesini iyileştirmenin yanı sıra, teknik ve ticari kayıpları önlemek için yasal düzenlemelerdeki beklentilerin üzerinde bir yatırıma imza atan Enerjisa,fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla satış sonrası hizmetleriyle de 9 milyonu aşkın müşterisinin güvenilir çözüm ortağı olma hedefiyle çalışmalarına devam etti.

Enerjisa Enerji CEO'su Ziya Erdem"Enerjisa Enerji olarak hem yatırımcılarımıza, hem de diğer tüm paydaşlarımıza, en yüksek faydayı sağlamayı amaçlıyoruz. Finansal dalgalanmaların yaşandığı 2018 yılını da çevik bir yönetim anlayışı ve doğru taktiksel hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladık. Bu başarıda kuşkusuz düzenleyici çerçevenin sürekli destekleyici olması, öngörülü risk yönetimimiz, güçlü müşteri ilişkilerimiz ve yetkin ekibimizin payı çok büyük. Bu başarılı sonuçların ardından, Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul'a hisse başına 40 kuruş temettü ödenmesini önerecektir." dedi.

Finansal sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik ve serbestleşmenin enerji sektörünün öncelikli konuları arasında yer alacağını belirten Ziya Erdem, "Biz de Enerjisa Enerji olarak öncü ve lider bir şirket olmanın getirdiği sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek, her dönemde çağın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Halka arz zamanında ortaya koymuş olduğumuz orta ve uzun vade hedeflerimize uyumlu olarak, 2019 yılında da kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler