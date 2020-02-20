Enerjisa enerji 2019'da büyüme hedeflerini aştı

2019'da faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı ilk kez pozitife dönen Enerjisa Enerji, 1,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

%20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji, 31.12.2019 tarihi itibariyle mali tablolarını açıkladı. Elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye 'nin lider enerji şirketi Enerjisa Enerji, 2019 yıl sonunda 4,609 milyon TL konsolide faaliyet geliri yaratarak, gelirlerini geçen seneye göre yüzde 20 artırdı. Aynı dönemde baz alınan net kar ise %60 artış ile 1.175 milyon TL'ye yükselerek, 2019 şirket hedeflerinin üzerine çıktı.

Bu başarı, öngörülü, tedbirli, ileri görüşlü ve çevik yönetim yaklaşımımızın sonucudur.

Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, "Enerjisa Enerji olarak, uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı elde edebilmek için, makroekonomik trendleri ve regülasyon değişimlerini her dönem yakından takip ederek, etkin risk yönetim politikaları geliştiriyoruz. Bunun sonucunda da 2019 yılında hedeflerimizi büyük ölçüde aşarak hissedarlarımıza önemli bir büyüme yarattık. Bu başarı, öngörülü, tedbirli, ileri görüşlü ve çevik yönetim yaklaşımımız ile birlikte değişken piyasa şartlarında yol alabilme yeteneğimiz sayesinde elde edilmiştir." dedi.

Yeni Yatırımlarla Sürdürülebilir Büyüme Devam Edecek

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar "Tüm zorlu koşullara rağmen 2019 yılını doğru stratejik hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladık. Bu başarıda kuşkusuz düzenleyici çerçevenin sürekli destekleyici olması, öngörülü risk yönetimimiz ve elbette ekibimizin özverili çalışmalarının payı çok büyük. Bu başarılı sonuçların ardından, Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul'a hisse başına 60 kuruş temettü ödenmesini önerecektir.

Enerjisa Enerji olarak hem yatırımcılarımıza, hem de diğer tüm paydaşlarımıza en yüksek faydayı sağlamayı amaçlıyoruz. 2019 yılında elde ettiğimiz başarılı finansal sonuç, önümüzdeki dönemde operasyonlarımızı daha ileri taşıyacak yatırımlar için önemli bir baz teşkil edecektir." dedi. Şebeke ve teknoloji alanlarındaki yatırımlara devam ederek sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme trendinin süreceğine de inandığını belirten Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak öncü ve lider bir şirket olmanın getirdiği sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek, her dönemde çağın ve beklentilerin önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.