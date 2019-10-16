Enerjisa Enerji'de bayrak değişimi

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Enerji AŞ'de geçen yıldan beri üst yönetici (CEO) görevini yürüten Ziya Erdem'den boşalan koltuğu Murat Pınar devralacak.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'de 2018'den beri üst yönetici olarak görev yapan Ziya Erdem, 31 Ekim 2019 itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldı.

Enerjisa Enerji AŞ'de Erdem'den boşalan koltuğa, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Murat Pınar atandı. Pınar, 1 Kasım 2019 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjisa Enerji'ye katkılarından dolayı Erdem'e teşekkür etti.

Zaimler, yeni dönemde görevi devralacak Pınar'ın, Enerjisa Enerji AŞ'yi dünya çapında örnek gösterilecek bir şirket haline getirme yolculuğunda başarıyla liderlik edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA