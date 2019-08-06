Enerjisa Enerji'den 6 ayda 466 milyon lira net kar

Sabancı Holding ve Alman E.ON iştiraki Enerjisa Enerji, bu yılın ilk 6 ayında 466 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten bu yılın ilk yarısını kapsayan mali tablolarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, 2019 yılının ilk yarısında gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 2 milyar 268 milyon lira konsolide faaliyet geliri sağladı. Şirketin aynı dönemdeki net karı ise 466 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Ziya Erdem, 2019 için finansman ihtiyaçlarını yılın ilk çeyreğinde büyük ölçüde tamamladıklarını, faiz ve likidite risklerini de etkin bir şekilde kontrol altına aldıklarını kaydetti.

Erdem, buna rağmen makroekonomik trendler ve regülasyonda yapılan değişiklikleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çevik yönetim tarzımız ile bu değişikliklere esnek bir şekilde adapte olarak, stratejimizi yeniden oluşturabilecek yeteneğe sahibiz. Gelirlerde sürekli güçlü büyüme ve azalan bir borçluluk eğilimi kaydediyor olmamız sayesinde, özellikle zorlu piyasa koşullarında hem yerel hem de uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım teklifi sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, ikinci çeyrekte güçlü gelir ve nakit performansı elde ettik, orta vadeli hedeflerimizi teyit ediyoruz."

Kaynak: AA