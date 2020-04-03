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Enerjisa Enerji, robot teknolojileriyle fark yaratıyor

Sabancı Holding ve E.On ortaklığında faaliyetlerini yürüten Enerjisa Enerji, müşteriye dokunan süreçlerin içerisinde yer alan kesinti, hasar bilgi analizi ve kontrolleri ilk defa robotlarla yaparak daha hızlı ve yaratıcı çözümler sunuyor.

03.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:54
Enerjisa Enerji, robot teknolojileriyle fark yaratıyor
Sabancı Holding ve E.On ortaklığında faaliyetlerini yürüten Enerjisa Enerji, müşteriye dokunan süreçlerin içerisinde yer alan kesinti, hasar bilgi analizi ve kontrolleri ilk defa robotlarla yaparak daha hızlı ve yaratıcı çözümler sunuyor.
Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa Enerji'nin elektrik sektöründe robotik teknolojilerin kullanımına öncülük ettiği kaydedildi.
Bu kapsamda, oluşan iş yükünün ortalama yüzde 80'i robotlar tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Müşteriye dokunan süreçlerin içerisinde yer alan kesinti, hasar bilgi analizi ve kontrolleri ilk defa robotlarla yapılırken, fatura kontrolleri ve tahakkuk süreçlerinde de robot desteği kullanılarak ayda 60 günün üzerinde toplam iş gücü kazanımı sağlandı. Buradan sağlanan işgücü kazanımı ise yenilikçi çözüm ve teknolojilerin oluşturulmasıyla ilgili süreçlere aktarılıyor. Bunun yanı sıra, itibar ve risk anlamında da kritik olan bazı yasal raporların kontrolleri robotlar tarafından yapılarak hata riski en aza indiriliyor."
Açıklamada, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için uygulamaya geçen RPA teknolojisiyle, yüksek riskli operasyonel işlerin insan kontrolünden çıkarılmasının amaçlandığı aktarıldı.
Robotun kullanacağı ekran ve altyapının daha pratik olması için iş kolu ve analiz desteğiyle birlikte ilerlendiği ifade edilen açıklamada, "Enerjisa Enerji, önümüzdeki dönemde de farklı süreçler için robotlaştırma ve yapay zeka ile bütünleşmiş çözümlerle daha ileri noktalara gitme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Başkanı Mehmet Fırat, sektörde daha da yaygınlaşmasını bekledikleri bir teknolojiyi birçok iş süreçlerine dahil ederek fark yarattıklarını belirtti.
Enerjisa'ya katma değer sağlayacak yeni süreçlere hazırlandıklarını kaydeden Fırat, şu ifadeleri kullandı:
"Müşteriye dokunan süreçlerimizde robotlar devreye girmeye başladıkça yapılan işin kalitesi ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti artmaya başladı. IT iç süreçlerimizde robotun devreye girmesiyle birlikte yardım masamızda biriken rutin iş yükünün belirli süreçlerde ortalama yüzde 80'ini robotlar tarafından tamamlanır hale getirdik. Böylece hem servis hızımızı belirgin şekilde artırdık, hem de çalışanlarımızın işgücünü daha nitelikli ve katma değerli işlere aktarıyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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