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Enerjisa planlı kesintileri erteledi

Enerjisa elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ faaliyet alanlarındaki 14 ilde planlı kesintilerini erteledi.

23.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:18
Enerjisa planlı kesintileri erteledi

Türkiye 'de 3 dağıtım bölgesindeki 21 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtımından sorumlu Enerjisa, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede sorumluluk alarak evlerinde kalan müşterilerinin planlı elektrik kesintisi yaşamaması amacıyla bazı çalışmalarına ara verdi.

Böylece, AYEDAŞ bölgesindeki İstanbul Anadolu Yakası, Başkent EDAŞ bölgesindeki Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale ile Toroslar EDAŞ bölgesindeki Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis'te gerçekleştirilmesi planlanan elektrik kesintileri ertelendi.

Sorumluluk bilinciyle evlerinde kalan vatandaşların, elektrik ve elektriğe bağlı hizmetlerinin mümkün olduğunca aksamamasının amaçlandığı ve acil durumlar ile yeni abone bağlantılarına yönelik kesintiler dışındaki planlı kesintilerin duraklatılacağı bu dönemde ekiplerimiz, tüm önleyici tedbirleri alarak olası arızaları engellemek veya en kısa sürede gidermek amacıyla 7/24 sahada olacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Toroslar, Türkiye, Güncel

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