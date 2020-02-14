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Enerya, Sulusaray'da çalışmalara başlıyor

Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya ile Sulusaray Belediyesi arasında imzalanan protokolle doğal gaz hat imalatı çalışmaları başlıyor.

14.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:51Enerya, Sulusaray'da çalışmalara başlıyor
Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya ile Belediyesi arasında imzalanan protokolle doğal gaz hat imalatı çalışmaları başlıyor.

Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya, kentlerinde doğal gazı yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enerya Kapadokyagaz doğal gaz dağıtım lisansına, 'in Sulusaray beldesi de dahil edildi. Enerya Kapadokyagaz ile Sulusaray Belediyesi arasında imzalanan protokolle doğal gaz hat imalatı çalışmaları başlıyor. Gerçekleştirilen imza törenine Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz, Enerya Kapadokyagaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın ve Enerya Kapadokyagaz İşletme Müdürü Özenç Gezgin katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Enerya Kapadokyagaz İşletme Müdürü Özenç Gezgin, Sulusaray'daki çalışmaların Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayacağını söyledi. - NEVŞEHİR

Sulusaray, Nevşehir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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