Youtuber Enes Batır Yotube üzerinden yeni şarkısı Dolunay'ı yayınladı. Yayınlanmasından sonra kısa sürede gündem olan Dolunay şarkısı klibi ve sözleri ile dikkat çekti. Beğeni ve elentilerin yoğunlaştığı Dolunay şarkısının Reynmen'in Derdim Olsun şarkısını geçip geçemeyeceği merak ediliyor. Enes Batur Dolunay şarkısı sözleri! Enes Batur Dolunay şarkısı ne kadar izlendi?

ENES BATUR'UN DOLUNAY ŞARKISININ SÖZLERİ

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

Koy koy yeni bi kat

Onuda geçeyim iyi fark

Zoruna gidenin dili kurak

Kapalı kapıya çeneni tak

Boşver geri topla

Verdiğin değerin dili olsa

Kalbimi vurmuş gidiyorsan

Acı diliyorsan ve de biliyorsan

İŞTE ENES BATUR'UN DOLUNAY ŞARKISININ NE KADAR İZLENDİ?

İşte Enes Batur'un Dolunay şarkısı yayınlandığı ilk 15 saatte 3 milyondan fazla izlenmeye sayısına ulaştı.

Enes Batur Dolunay



