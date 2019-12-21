Youtuber Enes Batır Yotube üzerinden yeni şarkısı Dolunay'ı yayınladı. Yayınlanmasından sonra kısa sürede gündem olan Dolunay şarkısı klibi ve sözleri ile dikkat çekti. Beğeni ve elentilerin yoğunlaştığı Dolunay şarkısının Reynmen'in Derdim Olsun şarkısını geçip geçemeyeceği merak ediliyor. Enes Batur Dolunay şarkısı sözleri! Enes Batur Dolunay şarkısı ne kadar izlendi?
ENES BATUR'UN DOLUNAY ŞARKISININ SÖZLERİ
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
Koy koy yeni bi kat
Onuda geçeyim iyi fark
Zoruna gidenin dili kurak
Kapalı kapıya çeneni tak
Boşver geri topla
Verdiğin değerin dili olsa
Kalbimi vurmuş gidiyorsan
Acı diliyorsan ve de biliyorsan
İŞTE ENES BATUR'UN DOLUNAY ŞARKISININ NE KADAR İZLENDİ?
İşte Enes Batur'un Dolunay şarkısı yayınlandığı ilk 15 saatte 3 milyondan fazla izlenmeye sayısına ulaştı.