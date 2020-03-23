Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu nedir? Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları ve Enes Batur Gerçek Kahraman özeti!

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ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN FİLMİNİN ÖZETİ

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Doğa Can Anafarta

Oyuncular: Enes Batur, Ömer Başdoğan, Altan Erkekli, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Arslan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (99 dk)

Vizyon Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma

Senaryo: Enes Batur, Murat Özsoy

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