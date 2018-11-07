Sosyal Medyadan Koruma Derneği, Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e Dava Açtı

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocukların üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri anlattı ve Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a karşı birlik olma duyurusu yaptı.

"ÖRF VE ADETLERİMİZDEN UZAKLAŞMAYA BAŞLADI"

Erhan Nacar, sosyal medyanın ve fenomenlerin çocuklar üzerinde yaptığı olumsuz etkileri anlatarak, bunun için harekete geçilmesi için yetkililere ve ailelere çağrıda bulundu. Nacar, "Çocuklarımız bizim bireyler olarak, anne baba olarak sahip çıkmamız gereken gençlerimiz. Bunlar artık örf ve adetlerimizden uzaklaşmaya başladı." dedi.

"18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIMIZ TAKİP"

Sosyal medya ve dijital çağ hayatımıza girdiğinden beri, bunların olumlu yönde etkilerini değil, olumsuz yönde etkilerini almaya başladık. İşte bunlardan biri fenomenler. Vazgeçilmez fenomenler. Fenomenlerden birisi olan Enes Batur'a, biz dernek üzerinden yine ailelerden gelen şikayetler üzerine hemen açmadık tabi önce araştırdık baktık doğruluk paylarına baktık. Baktık ki gerçekten çok korkunç bir derecede sosyal medyayı 18 yaş altında olan çocuklarımız takip ediyor. Bunlar psikolojik olarak, hem pedagogların kontrolünde olması gerekiyor. Hem de anne babaların kontrolüne alınması lazım" diye konuştu.

"SİZE BİRİLERİNİN DUR DEMESİ LAZIM"

Nacar sözlerini şöyle sürdürdü: "Kerimcan kim, Enes Batur kim? Dolayısıyla Murat Övüş diye beyefendi çıkmış bilmem ne kelimeler kullanıyor. Danla Bilic aynı şekilde. Bir peynir lafı yaptı bir tuvalet lafı yaptı hep küfürler. Size birilerinin dur demesi lazım. Elinizi çocuklarımızın üzerinden çekin ve para uğruna harcamayın. Sekiz yaşında bir erkek çocuğu Kerimcan'ı izleyerek ruj sürebiliyorsa, bu çocuğun ilerisini düşünün. 18 yaşın altındaki çocukların bu paylaşımlara dikkat etmesi lazım."