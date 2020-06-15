Enes Batur kimdir? Enes Batur nereli ve kaç yaşında? Enes Batur'un aylık kazancı ne kadar?

Genç yaşına rağmen aylık 700 bin TL kazanan YouTuber Enes Batur,1998 Ankara doğumlu olup 2018 yılında Altın Palmiye Ödülü almıştır. özellikle çocukların severek takip ettiği Genç YouTuber hakkında merak edebileceğiniz her şeyi sizler için haberimizde derledik..

Enes Batur kimdir? Enes Batur nereli ve kaç yaşında? Enes Batur'un aylık kazancı ne kadar?
15.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:21

ENES BATUR KİMDİR?

9 Nisan 1998, Ankara doğumlu Enes Batur Sungurtekin , Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcı. Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, Vlog ve challenge türü videolar çekmektedir.

ENES BATUR'UN HAYATI VE KARİYERİ

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış,YouTube kariyeri gelişince ise yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak Avı adlı kanalın, SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Enes Batur'u geçtiği ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olduğuna dair çeşitli haberler yayımlandı. Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedi ve Oyuncak Avı Adlı kanalı ABD menşeli olarak sınıflandırdı.

ENES BATUR'UN FİLMOGRAFİSİ

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018)

Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık (2018)

Kafalar Karışık (2018)

Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)

ENES BATUR'UN DİSKOGRAFİSİ

Single'ları

"Sen Yerinde Dur (feat. Kaya Giray)" (2018) (Hayal mi? Gerçek mi? Orijinal Film Müzikleri)

"Dolunay" (2019)

ENES BATUR'UN ALDIĞI ÖDÜLLER

2017: Altın Kelebek Ödülü – "En İyi YouTuber/Instagrammer" (geri alındı[kaynak belirtilmeli])

2018: Altın Palmiye Ödülü – "Yılın Sosyal Medya Fenomeni"

Etiketler: Enes Batur, Ankara, Gündem, Güncel, Haber
Yorumlar (2)
TURAN: süper
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ENES BATUR FAN: Haberler doğru yazılmış fakat Enes Batur 700.000 TL kazanmıyor bin
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