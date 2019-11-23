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Enes, boş dükkanda mahsur kalan kedilerin kurtarılmasın sağladı

SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Enes Şeker (10), sokakta beslediği kedilerin boş bir dükkanda mahsur kaldığını görünce polisten yardım istedi.

23.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:29Enes, boş dükkanda mahsur kalan kedilerin kurtarılmasın sağladı

SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Enes Şeker (10), sokakta beslediği kedilerin boş bir dükkanda mahsur kaldığını görünce polisten yardım istedi. Polisin ulaştığı dükkan sahibinin gelip, kapıyı açmasıyla kurtarılan ve uzun süre aç kaldıkları gözlenen kedileri, Enes elleriyle besledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yuva yaparak beslediği iki kedinin boş bir dükkanda mahsur kaldığını gören Enes Şeker, polise verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiyeden yardım istedi. ekipleri, kedileri kurtarmak için çalışma başlatırken, polis, telefonla dükkan sahibine ulaştı. Adrese gelen dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla kediler kurtarıldı. Enes, uzun süre aç kaldıkları anlaşılan hayvanları elleriyle besledi.

Enes Şeker, "Polisi arayıp kedilerin mahsur kaldığını söyledim. Çünkü onlar aç kalır, ölürler dedim. Onlara tavuklu pilav ve su getirdim. İyi ettim 155'i aradığıma mutluyum. Onlar da bir can" dedi.



İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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