Enes Öğüt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA belediye başkan adayı olan Enes Öğüt isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Enes Öğüt isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA adayı Enes Öğüt kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA adayı Enes Öğüt yüzde kaç oy aldı?

Enes Öğüt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Enes Öğüt SİNANPAŞA ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. SİNANPAŞA ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Enes Öğüt adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.