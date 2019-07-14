14.07.2019 12:10
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Enes Ünal'a ABD'den vize engeli

Real Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, ABD'nin vize engelinden dolayı takımla sezon öncesi kampa katılamadı. Öte yandan ABD, Ganalı futbolcu Muhammed Salisu'ya da vize vermedi

Real Valladolid, sezon öncesi kamp yeri olarak seçtiği ABD'nin Kaliforniya eyaletine 12 Temmuz Cuma günü giderken, son ana kadar yapılan girişimlere rağmen vizesi yetişmeyen Enes Ünal, İspanya'nın başkenti Madrid'de kaldı.

BÜYÜKELÇİLİK ONAY VERDİ AMA VİZEYİ VERMEDİLER

Real Valladolid Kulübü, konuya ilişkin, "ABD Büyükelçiliği'nin başlangıçta onay vermesine rağmen, Enes Ünal henüz kesin vizeyi almadı. Vize alımındaki engellemelerin kalkması halinde seyahat etmeyi planlıyor. Hedef, en kısa zamanda takıma dahil olması." şeklinde yazılı açıklama yaptı. ABD'nin Valladolid'in Ganalı futbolcusu Muhammed Salisu'ya da vize vermediği bildirildi.

Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Valladolid, Enes Ünal, Vize, Spor

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