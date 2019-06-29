29.06.2019 14:25
Haberler » Spor » Haber

Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor

Enes Ünal, Bodrumspor tesislerinde çalışıyor

BURSASPOR'dan 2015 yılında İngiliz devi Manchester City'e transfer olan ve kariyerini sürdürdüğü İspanya'da geçe sezonu Real Valladolid takımında geçiren A Milli golcü Enes Ünal, Bodrumspor'un tesislerinde antrenman yapıyor.

BURSASPOR'dan 2015 yılında İngiliz devi Manchester City 'e transfer olan ve kariyerini sürdürdüğü İspanya'da geçe sezonu Real Valladolid takımında geçiren A Milli golcü Enes Ünal , Bodrumspor'un tesislerinde antrenman yapıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Fransa ve İzlanda maçlarının ardından geçen hafta İtalya'da tatil yapan Enes, rotasını Bodrum'a çevirdi. Bodrum tatilinde bireysel antrenmanlarını da aksatmayan yıldız futbolcu, TFF 2'nci Lig'deki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un tesislerinde çalışıyor.


- Bodrum
Kaynak: DHA
Manchester City , Bodrum , Enes Ünal , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:49 Şükrü Birand için tören düzenlendi
15:49 Öztürk Aatif'ı eşi ikna etti
15:44 Göbeği ile tartışılan Arda Turan için Burak Yılmaz'dan yeni paylaşım
15:41 Bakan Kasapoğlu: Sporun olduğu yerde barış, kardeşlik vardır
15:39 Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlanıyor
15:36 Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları Kuşadası'nda devam etti
15:35 Fatsa Belediyespor lige katılmak için başvurusunu yaptı