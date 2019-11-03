Enes Ünal attı, Valladolid kazandı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında Mallorca'yı 3-0 yenen Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, bu sezon ilk golünü attı. Geçen hafta lider Barcelona'ya 5-1 yenilen Real Valladolid, evinde oynadığı Mallorca mücadelesini 3-0 kazandı.

BU SEZONKİ İLK GOLÜ

Real Valladolid'in gollerini, 40. dakikada Fernandez, 50. dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti. 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 11. karşılaşmada ilk kez fileleri havalandırdı. Gelecek hafta Valladolid, Alaves'e konuk olcak. Mallorca ise Villareal ile karşı karşıya gelecek.