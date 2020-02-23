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Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta kazanan Valladolid

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, sahasında Espanyol'u 2-1 mağlup etti.

23.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:09Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta kazanan Valladolid

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği , sahasında Espanyol'u 2-1 mağlup etti.

İspanya LaLiga'nın 25'inci haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında son sıradaki Espanyol'u konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmada gol perdesini 77'nci dakikada Valladolid'den Sandro Ramirez açtı. 83'üncü dakikada Enes Ünal'ın asistinde Sergi Guardiola farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında konuk ekipten Adri Embarba penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-1. Karşılaşmada konuk ekipten David Lopez, 25'inci dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Valladolid'de mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, takımının 2'nci golünde asisti yapan ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı. Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



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Kaynak: DHA

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