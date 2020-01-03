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Enes Ünal'ın iki golü Valladolid'e 1 puan getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasının açılış maçında Real Valladolid sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı.

03.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:26 Enes Ünal'ın iki golü Valladolid'e 1 puan getirdi
1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasının açılış maçında Real sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı.
Valladolid'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, takımına 1 puanı getiren iki golü de atan isim oldu.
Karşılaşmada Martin Braithwaite (Dk. 4) ve Roque Mesa (Dk. 14) ile iki kez öne geçen Leganes'e, 9. ve 79. dakikalarda Enes Ünal karşılık verdi.
La Liga'da 1 Aralık 2018'den sonra tekrar golle buluşan Enes Ünal, bu maçtan önceki son golünü de yine Leganes'e atmıştı.
Öte yandan Enes Ünal, 27 Aralık'ta Lisa Smellers ile evlenmişti.
La Liga'da 2019-2020 sezonunun ilk yarısını tamamlayan Real Valladolid, haftanın diğer maçları öncesi 21 puanla 14'üncülükte yer alırken, 19. sıradaki Leganes'in ise 14 puanı bulunuyor.

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Kaynak: AA

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