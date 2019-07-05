05.07.2019 21:11
Haberler» Spor» Haber

Enes Ünal, Real Valladolid'de kaldı

Villarreal, golcü oyuncu Enes Ünal'ı bir yıl daha Real Valladolid'e kiraladığını açıkladı.

İspanya Ligi takımlarından Real Valladolid, milli futbolcu Enes Ünal'ı bir yıl daha kadrosunda kiralık olarak tutmak için Villarreal ile anlaşmaya vardığını duyurdu.Real Valladolid Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Enes'in bir yıl daha kiralık olarak takımda kaldığı belirtildi.

GEÇEN SEZON 34 MAÇTA 6 GOL ATTI

La Liga'ya 2017 mayıs ayında Villarreal ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak gelen Enes, geçen iki sezonda Villarreal'in dışında kiralık olarak Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi. Milli futbolcu, geçen sezon Real Valladolid formasıyla 24'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 34 maça çıkıp 6 gol, 3 asist istatistiği kaydetti. Ayrıca, 22 yaşındaki Enes'in, yarın başlayacak sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı açıklandı.

Enes Ünal, Real Valladolid'de kaldı

GenoaGenoa'ya transfer olan Sinan Gümüş'ten duygusal veda

Merih Demiral 18 milyon euroya JuventusMerih Demiral 18 milyon euroya Juventus'ta

Beşiktaş, Cyle LarinBeşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı

Kaynak: AA
Villarreal, Valladolid, Enes Ünal, La Liga, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:23   Akhisarspor'da 2 imza birden
22:11   Bursa protokolü, Bursaspor için bir araya geldi
22:11   Ayvalıkgücü Belediyespor'un yeni başkanı Suat Taş oldu
22:07   Fas, Afrika Uluslar Kupası'na penaltılarla veda etti
22:07   Altınordu yeni sezon hazırlıklarına başladı
22:01   Kayserispor, Umut Bulut ile sözleşme yeniledi
21:59   Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası