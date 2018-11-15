Enes Ünal ve Mahmut Tekdemir İdmanda Yer Almadı!

<br><br>A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü.<br><br>Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya sonradan dahil edilen Fortuna Düsseldorflu oyuncu Kenan Karaman da katıldı.<br><br>Kasık ve belinde ağrı bulunan Enes Ünal ile sağ arka adalesindeki sakatlığı süren Mahmut Tekdemir antrenmanda yer almadı.<br><br>Üst solunum enfeksiyonu geçen Hasan Ali Kaldırım ise takımla çalıştı.<br><br>Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.<br><br>A Milli Futbol Takımı, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayacak.<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>