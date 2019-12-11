Haberler » 3. Sayfa » Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında yasa dışı yollarda yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

11.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:55Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollarda yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Aralık günü saat 05.55 sıralarında yaptıkları denetimlerde hareket halinde bir lastik botla 'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri tespit etti. Deniz üzerinde durdurulan lastik bot içinde 10'u kadın, 4'ü çocuk ve 16'sı da erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemleri yapılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:15 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
13:14 Bangladeş Maliye Bakanı Kamal TBMM'de - Haberler
13:10 Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon - Haberler
13:07 Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu - Haberler
13:06 Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
13:04 Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirinin üstüne yürüdü - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
12:03 Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün - Haberler
12:02 AK Partili vekiller, Davutoğlu'nun partisinin ismine tepki gösterdi: Bizim partinin çakması olmuş - Haberler
11:22 Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
11.12.2019 13:19:17