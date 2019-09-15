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Enez açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.

15.09.2019 11:22Enez açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botu durdurup üzerindeki Afganistan ve İran uyruklu, 5'i çocuk, 6'sı kadın, toplam 30 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Boztepe, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

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