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Enez açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

20.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:27Enez açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu, 14'ü çocuk ve 9'u kadın 33 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Afganistan, Yunanistan, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

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