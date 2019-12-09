Haberler » 3. Sayfa » Enez açıklarında lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Enez açıklarında lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik bot içinde, Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

09.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:36Enez açıklarında lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesi açıklarında lastik bot içinde, 'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Enez'in Boztepe açıklarında lastik bot tespit edildi. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, bot içindeki 35 Afganistan ve 3 İran uyruklu, 24'ü erkek, 7'si kadın, 7'si ise çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
10:57 Narlıdere'nin İlk ve Tek Rezidans Projesi Koru Narlıdere, Sign of the City Awards Finalistleri Arasında! - Haberler
10:54 Bağdat'ta askeri üsse füze saldırısı: 6 yaralı - Haberler
10:53 Tayfur Kurt hayatını kaybetti - Haberler
10:53 Traktör 20 metrelik şarampole uçtu; 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
10:18 Ahşap ustası, 25 yıldır yaptığı mesleğini çocuklara adadı - Haberler
10:05 Kocaeli'de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
10:03 AK Parti'de 9 il, 40 ilçe başkanı görevi bıraktı - Haberler
09:58 Erdoğan'ın "Kalemini kırarız" dediği isim: AK Parti'den istifa etmeyeceğim - Haberler
09:40 Erdoğan'ın masasındaki ankete göre kararsızlar seçimin kaderini belirleyecek - Haberler
9.12.2019 11:03:29