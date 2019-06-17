Enez'de, 2 lastik botta 73 kaçak yakalandı

EDİRNE'nin Enez
ilçesinde, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Gülçavuş köyü sahilinin güneyi ile ilçe sahilinin açıklarında 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan
, İran
ve Azerbaycan
uyruklu 15'i çocuk, 17'si kadın, toplam 73 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Edirne