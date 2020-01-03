Haberler » Güncel » Enez'de 25 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Enez'de 25 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

03.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:51 Enez'de 25 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin ilçesi açıklarında, lastik botla 'a gitmeye çalışan  ve uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, liman açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 6'sı çocuk, 5'i kadın 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Afganistan, Yunanistan, İran, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08   Pekcan: "Müşavire Danışın Hattı'nı 2 Ocak itibari ile devreye aldık" - Haber
17:08   Ulaştırma Memur-Sen'den Genel Başkanı Çalışkan'dan Zonguldak'a ziyaret - Haber
17:07   Ordu ceren'in adı üniversitesinde yaşatılıyor - Haber
17:03   İzmir'de hurda araçlar artık otoparka çekiliyor - Haber
17:02   Geleneksel çocuk oyunlarında coşkulu final - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:10:43