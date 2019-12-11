Haberler » Güncel » Enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

11.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:33Enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarında, lastik botla 'a gitmeye çalışan, uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 4'ü çocuk, 10'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Afganistan, Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 ADALAR FAYTON RAPORUNUN SONUCUNU BEKLİYOR - Haber
11:34 Malkara'da "sürü yönetimi elemanı kursu" açıldı - Haber
11:34 Hem muhtar hem antrenör - Haber
11:30 İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor - Haber
11:29 Başkan Çerçioğlu, "Amatör denizciliğe önem veriyoruz" - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
10:11 Kepçeyle "akrobatik" hareketler yapan operatöre ceza - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
11.12.2019 11:39:15